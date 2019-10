Téhéran, Moscou et Ankara réaffirment leur soutien à l’intégrité territoriale de la Syrie

Par AlAhed avec IRNA

Dans une déclaration finale émise à l’issue de leur réunion trilatérale le mardi à Genève, les ministres iranien, russe et turc des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, Sergueï Lavrov et Mevlüt Cavusoglu, ont insisté sur la ferme détermination des pays garants du processus d’Astana à soutenir la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne.

Mohammad Javad Zarif, Sergueï Lavrov et Mevlüt Cavusoglu ont tenu hier une réunion trilatérale à Genève, dans le format des « pourparlers d'Astana » pour la paix en Syrie.

Ils ont également eu des consultations avec le représentant et l’envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen.